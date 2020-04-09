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DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Yer: Antalya... İnsanlar çekilince ortaya çıktılar

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Antalya'nın Akseki ilçesinde Corona Virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca araç trafiği de azaldı. Dağ keçileri karayolunun yakınlarına inerek beslendi.

Türkiye'de Corona Virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, pek çok vatandaş da evde kaldı. Vatandaşlar evden çıkmayınca trafiğe çıkan araç da ciddi oranda azaldı. Bu durum daha çok doğadaki hayvanlara yaradı.

Yer: Antalya... İnsanlar çekilince ortaya çıktılar

Trafik akışının en yoğun olduğu noktalardan Antalya- Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasında kalan Üzümdere av koruma sahasında araç yoğunluğu azalınca, dağ keçileri yol kenarına kadar indi. Burada beslenen dağ keçileri objektiflere yansıdı.

Yer: Antalya... İnsanlar çekilince ortaya çıktılar

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