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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Yer: Antalya... Demir çubukla saldırdı

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Antalya'da kimliği belirsiz kadın, kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki otomobilin camları ile aynalarını demir çubukla kırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, aracın camlarını kırıp küfreden kadın sokaktan ayrıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, eline aldığı demir çubukla sokakta park halindeki beyaz renk otomobile vurmaya başladı.

Kime ait olduğu bilinmeyen otomobilin ön camı ile açılır tavan camına vurup parçalayan kadın, küfrederek aynaları da kırdı. Kadın, daha sonra demir çubuğu aracın yanına atıp sokaktan ayrıldı. Bu anlar ise sokaktaki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yer: Antalya... Demir çubukla saldırdı

 

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