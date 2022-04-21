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Yer altındaki kabloları çalarken suçüstü yakalandılar!

#Hırsızlık#Kablo#Konya
Yer altındaki kabloları çalarken suçüstü yakalandılar

Konya'da yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak isteyen 2 kişi, hattın kontrol bacasında yakalandı.  

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Olay, saat 02.00 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. H.N.A. ve M.Ç., yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak için kontrol bacasına girdi. Bu sırada telefon hattında arazı meydana gelmesi üzerine durumdan şüphelenen firma yetkilileri, polise haber verdi.

İhbarla bölgeye giden bekçiler, 2 kişiyi kontrol bacasında suçüstü yakaladı. Şüphelilerden H.N.A.'nın poliste 19, M.Ç.'nin de 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Hırsızlık#Kablo#Konya

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