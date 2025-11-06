×
HABERLERGündem Haberleri

Yer altındaki elektrik kablolarından kıvılcım çıktı! Otomobil alev aldı: '5 gündür elektriklerimiz yok'

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Elektrik Arızası#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 10:39

Küçükçekmece'de yer altındaki elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar park halindeki otomobili yaktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Caddede bulunan yer altı kabloları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yanma nedeniyle çıkan kıvılcımların sıçradığı otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, aracı halat yardımıyla yanmaya devam eden kablolardan uzaklaştırdı.

Yer altındaki elektrik kablolarından kıvılcım çıktı Otomobil alev aldı: 5 gündür elektriklerimiz yok

Otomobil güvenli bölgeye çekilirken elektrik kablolarındaki yangın da bir süre sonra kendiliğinden söndü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Yer altındaki elektrik kablolarından kıvılcım çıktı Otomobil alev aldı: 5 gündür elektriklerimiz yok

'CAMI KIRIP ARACI KURTARACAKTIM'

Yangını gören Hanifi Çınar, "Bir baktım duman çıkıyordu. Aracın altında elektrik şase yapıyordu. Camı kırıp aracı kurtaracaktım. Elektrik kabloları alev alınca yaklaşamadım. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Kalın bir kablo geçiyor buradan. Yılda en az 10 defa arızalanıyor. Bu arıza da bugüne denk geldi. Elektrik kesintileri yaşıyoruz, 4-5 gün elektriklerimiz yok" diye konuştu.

