Yer altındaki elektrik kablolarından kıvılcım çıktı! Otomobil alev aldı: '5 gündür elektriklerimiz yok'

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Caddede bulunan yer altı kabloları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yanma nedeniyle çıkan kıvılcımların sıçradığı otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, aracı halat yardımıyla yanmaya devam eden kablolardan uzaklaştırdı.

Otomobil güvenli bölgeye çekilirken elektrik kablolarındaki yangın da bir süre sonra kendiliğinden söndü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Yangını gören Hanifi Çınar, "Bir baktım duman çıkıyordu. Aracın altında elektrik şase yapıyordu. Camı kırıp aracı kurtaracaktım. Elektrik kabloları alev alınca yaklaşamadım. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Kalın bir kablo geçiyor buradan. Yılda en az 10 defa arızalanıyor. Bu arıza da bugüne denk geldi. Elektrik kesintileri yaşıyoruz, 4-5 gün elektriklerimiz yok" diye konuştu.