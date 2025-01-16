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Samsun'da ilginç görüntü: Yer altına katlı tünel kazmışlar... Ekipler suçüstü yakaladı

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#Samsun#Define#Samsun Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 13:14

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. 

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İl Jandarma Komutanlığı Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, M.A. (55), M.K. (54), E.S. (47), L.T. (39), H.T. (51), B.K. (47), B.S. (46), M.E. (45) ve S.E.'yi (38) suçüstü yakaladı. Aramalarda, 1 hilti, 1 kazma, 2 kürek, 1 manivela, 1 kırıcı hilti ucu, 1 delici hilti ucu, 300 metre uzunluğunda kablo ve 10 metre uzunluğunda seyyar lamba ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. 

Samsunda ilginç görüntü: Yer altına katlı tünel kazmışlar... Ekipler suçüstü yakaladı

Samsunda ilginç görüntü: Yer altına katlı tünel kazmışlar... Ekipler suçüstü yakaladı

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#Samsun#Define#Samsun Haberleri

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