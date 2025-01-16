Samsun'da ilginç görüntü: Yer altına katlı tünel kazmışlar... Ekipler suçüstü yakaladı

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İl Jandarma Komutanlığı Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, M.A. (55), M.K. (54), E.S. (47), L.T. (39), H.T. (51), B.K. (47), B.S. (46), M.E. (45) ve S.E.'yi (38) suçüstü yakaladı. Aramalarda, 1 hilti, 1 kazma, 2 kürek, 1 manivela, 1 kırıcı hilti ucu, 1 delici hilti ucu, 300 metre uzunluğunda kablo ve 10 metre uzunluğunda seyyar lamba ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.