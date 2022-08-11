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Yer altı kanalında hayatını kaybetmişti... Kimliği belli oldu

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#Yasin Nasıfoğlu#Antalya#Elektrik
Yer altı kanalında hayatını kaybetmişti... Kimliği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 11:41

Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği yer altı kanalında elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybeden kişinin Yasin Nasıfoğlu (36) olduğu tespit edildi. Nasıfoğlu'nun, 'yağma' ve 'görevi yaptırmamak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin kanalda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği belirsiz erkeğin elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybettiğini belirledi.

Yer altı kanalında hayatını kaybetmişti... Kimliği belli oldu

Ceset, uzun uğraşların ardından yer altı kanalından çıkartıldı. İncelemede pense, maket bıçağı ve bakır kablo parçaları da bulan ekipler, ölen kişinin hırsızlık amacıyla kanala girmiş olabileceği yönünde durdu.

Parmak izi incelemesi sonrasında ölen kişinin, Yasin Nasıfoğlu olduğu belirlendi. Nasıfoğlu'nun, 'yağma' ve 'görevi yaptırmamak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Nasıfoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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Yer altı kanalında hayatını kaybetmişti... Kimliği belli oldu

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#Yasin Nasıfoğlu#Antalya#Elektrik

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