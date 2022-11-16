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Yer Adana... Fuhşun şifresi: Karpuz tarlasında bekliyorum!

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#Adana#Polis#Fuhuş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 10:03

ADANA kent merkezi ve 3 ilçede liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.’nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesine operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin takibine takılmamak için telefonla aradığı Ş.B.'ye, "Karpuz tarlasında bekliyorum" diyerek kadınlarla buluşma isteklerini ilettiği belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ile Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı ilçelerinde liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.’nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesini, 4 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Savcılığın 12 kişi hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, 11 Kasım’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 12 kadın da sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

EVİNDE KALAN KADINLAR ARKADAŞIYMIŞ

Şüphelilerden Ş.B., Ceyhan ilçesindeki evinde kalan kadınların, arkadaşı olduğunu öne sürdü. Şebeke üyesi İ.G. ile E.Ş.’nin ise kadınları gitmek istediği yere otomobille götürdüğü belirlendi. Öte yandan kadınların otomobil, TIR, ev ve tarlalarda fuhuş yaptıkları öğrenildi. Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin takibine takılmamak için telefonla aradığı Ş.B.’ye, "Karpuz tarlasında bekliyorum" diyerek kadınlarla buluşma isteklerini ilettiği bildirildi.

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8’İ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 4’ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 8’i ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ş.B., M.Ş.K., İ.G. ve E.Ş.’nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#Polis#Fuhuş

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