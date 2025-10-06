×
Gündem Haberleri

Yer: Adana! 16 yaşındaki saldırgan pastaneye el bombası attı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 12:39

Adana'da 16 yaşındaki saldırgan, içerisinde müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı. Saldırgan gözaltına alınırken olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adana’da müşterilerin olduğu sırada pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki Ö.G. isimli saldırganın el bombası attığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye Ö.G. tarafından el bombası atıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. Pastane işletmecesinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Ö.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KRİMİNAL İNCELEME BAŞLATILDI

Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatan polis, geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiği açıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ö.G.'nin iş yerine el bombası attığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde eldiven bulunan Ö.G.'nin kapıdan içeri el bombasını attıktan sonra koştuğu anlar ve bazı müşterilerin de kaçması yer aldı.

