Yenimahalle Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Yenimahalle'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Ülkemizde bulunan her il ve ilçenin posta kodları birbirinden farklıdır. Ankara ilinin Yenimahalle ilçesinin ise posta gönderimlerinde kullanılan bir posta kodu bulunmaktadır.

Yenimahalle Posta Kodu Kaçtır?

Yenimahalle Ankara ilinin bir ilçesi olmaktadır. Yenimahalle ilçesinin posta kodu ise 06560 olarak belirlenmiştir. Yenimahalle ilçesine bağlı olan mahallelerin ise posta kodları değişkenlik göstermektedir. Bazı mahaller aynı posta kodunu kullanıyor iken bazı mahallelerin farklı posta kodu bulunmaktadır.

Posta Kodu 06560 Olan Mahalleler

- Beştepe Mahallesi

- Emniyet Mahallesi

- Gazi Mahallesi

Posta Kodu 06370 Olan Mahalleler

- Batısitesi Mahallesi

- Ergazi Mahallesi

- İlkyerleşim Mahallesi

- İnönü Mahallesi

- Kardelen Mahallesi

- Kentkoop Mahallesi

- Turgutözal Mahallesi

- Uğurmumcu Mahallesi

- Yenibatı Mahallesi

Posta Kodu 06200 Olan Mahalleler

- 25 Mart Mahallesi

- Çamıca Mahallesi

- Demetevler Mahallesi

- Demetgül Mahallesi

- Demetlale Mahallesi

- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Posta Kodu 06378 Olan Mahalleler

- İvedik Mahallesi

- İvedik Osb

Posta Kodu 06190 Olan Mahalleler

- Anadolu Mahallesi

- Barış Mahallesi

- Karşıyaka Mahallesi

- Özevler Mahallesi

- Sılınecekler Mahallesi

- Yeşilevler Mahallesi

Posta Kodu 06105 Olan Mahalleler

- Karacakaya Mahallesi

- Macun Mahallesi

- Memlik Mahallesi

- Susuz Mahallesi

- Yakacık Mahallesi

- Yuva Mahallesi

Posta Kodu 06374 Olan Mahalleler

- Ostim Mahallesi

- Ostim Sanayi

Posta Kodu 06210 Olan Mahalleler

- Anadolu Mahallesi

- Aşağı Yahyalar Mahallesi

- Avcılar Mahallesi

- Burç Mahallesi

- Çiğdemtepe Mahallesi

- Güzelyaka Mahallesi

- Kaletepe Mahallesi

- Kayalar Mahallesi

- Pamuklar Mahallesi

- Yukarı Yahyalar Mahallesi

Posta Kodu 06170 Olan Mahalleler

- Çarşı Mahallesi

- Ergenekon Mahallesi

- Esentepe Mahallesi

- Gayret Mahallesi

- Güzelevler Mahallesi

- Işınlar Mahallesi

- Ragıptüzün Mahallesi

- Silinecekler Mahallesi

- Tepealtı Mahallesi

- Varlık Mahallesi

- Yeniçağ Mahallesi

- Yunusemre Mahallesi

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