Yenilikçi sınıflar geliyor

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Eğitimdeki teknoloji yatırımları üzerine konuşan Bakan Tekin; “Şu anda bir belediye başkanı okullara masaüstü bilgisayar dağıtıyorum dese, hiçbir gencimizin ilgisini çekmez. Aynı şekilde tabletler. Eğitim, gerçekten çok hızlı değişiyor. Değişen koşullara göre bakanlık da kendi programını mutlaka revize etmek durumunda. Fatih Projesi başladığı andan itibaren 580 bin sınıfın akıllı tahta ihtiyacını giderdik. İnternet erişim hizmeti verdik. Bu çok büyük bir rakam. Eksik kalan, yeni yapılan okullarımız ya da üzerinden 10 yıl geçtiği için teknolojik anlamda ömrünü tamamlamaya başlayan akıllı tahtalarımızı da yıl sonuna kadar değiştirdiğimizde toplamda 620 bin adet akıllı tahtayı okullara dağıtmış olacağız. Biz, okullara akıllı tahtaları kurduk, işimiz bitti demiyoruz. Kodlama becerilerimizi bir adım öteye taşıyabilmek için bilişim ve teknoloji sınıflarımızı tepeden tırnağa yenileyip Yenilikçi Sınıflar adıyla başka bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

GAZZE TEPKİSİ

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Gazze’de yaşananları hatırlatan Bakan Tekin, “Maalesef dünya barışını, temel insan haklarını ve hukuki ilkeleri korumakla görevli olan uluslararası yapılar, bu imtihanda başarısız olmuş durumdalar. Bu müdahalede başarısız olduklarına göre; ya bu kurumları yöneten kişilerin tercihleri siyasal, ideolojik ya da bu kurumları yöneten kişilerin tabi oldukları, evrensel metinler diye tanımlanan metinlerde problem var. İkisinden biri eksik ki bu kurumlar, müdahale etmiyor. Demek ki dünyadaki siyasal düzenin, bu anlamadaki uluslararası mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.”