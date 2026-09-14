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Yenilik Partisi’nden “Yeni Parti” adı için Yargıtay’a başvuru

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#Yeni Parti#Yenilik Partisi#İsim Benzerliği
Yenilik Partisi’nden “Yeni Parti” adı için Yargıtay’a başvuru
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 15:42

Yenilik Partisi, Yeni Parti adının kendi parti ismiyle benzerlik taşıdığı ve karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ismin değiştirilmesini talep etti.

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Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na yapılan başvuruda, Özgül Özel'in genel başkanlığında kurulan Yeni Parti’nin isminin Yenilik Partisi ile karışıklığa yol açabileceği belirtildi.

Yenilik Partisi’nden “Yeni Parti” adı için Yargıtay’a başvuru

Başvuruda, ‘Yeni’, ‘Yenilik’ ve ‘Yenilikçi’ ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı, bu nedenle iki partinin vatandaşlar tarafından ayırt edilmesinin güçleştiği savunuldu. Başvuruda, "Sokaktaki vatandaş, 'Yeni' ile 'Yeniliği' ayırt edememektedir. Vatandaşın ayırt edebileceği ‘Yeni’ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla, doğrudan 'Yeniliği' çağrıştırmaktadır. Eğer ülkemiz İngiltere ve ülkemizin dili İngilizce olsaydı bu iki kelime İngiliz vatandaşları tarafından kolayca anlaşılabilirdi. Ancak ülkemizin Türkiye, milletimizin Türk milleti ve dilimizin Türkçe olması nedeniyle; 'Yeni' ve 'Yenilik' aynı bağlamda kullanılmaktadır" denildi.

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Yenilik Partisi’nden “Yeni Parti” adı için Yargıtay’a başvuru

Dilekçede, Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka’nın 19 Aralık 2024’te ‘Yeni Parti’ ismini almak için yaptığı başvurunun, ‘Yenilik Partisi’ ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Söz konusu kararın mevcut Yeni Parti açısından da emsal kabul edilmesi istenerek, "Bahse konu partinin isminin Yenilik Partimizi çağrıştırması nedeniyle; 2024 yılında başka bir parti hakkında yine partimizin ismine benzerliği nedeniyle vermiş olduğunuz emsal isim değiştirme kararının, aynı şekilde Yeni Parti’ye de teşmil edilmesini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

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#Yeni Parti#Yenilik Partisi#İsim Benzerliği

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