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Yenilebilir altınla kaplayıp patentini aldı: Ortadoğu'nun zenginlerinden büyük talep

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#Altın#Zeytin#Bursa
Yenilebilir altınla kaplayıp patentini aldı: Ortadoğunun zenginlerinden büyük talep
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 11:21

İstanbul'da zeytin ticareti ile uğraşan iş adamı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp Ortadoğu'nun zenginlerine satıyor.

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İstanbul'da yaşayan ve 30 yılı aşkın zeytin ticareti ile uğraşan Levent Usluer, yenilebilir altın kaplamalı zeytinin Türk Patent ve Marka Kurumundan patentini alarak tescil ettirdi. Dünya'nın en sağlıklı gıdası zeytine önem vermek amacıyla zeytinleri yenilebilir altın tozu ile kaplayan Usluer, taleplere yetişmekte zorluk çekiyor. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgi odağı haline gelen altın kaplamalı zeytinin 24 adeti 300 dolardan satılıyor.

Yenilebilir altınla kaplayıp patentini aldı: Ortadoğunun zenginlerinden büyük talep

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Altın kaplamalı zeytin üreticisi Levent Usluer, “Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren arge çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine daha da değer katmayı düşündük. Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz” dedi.

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Yenilebilir altınla kaplayıp patentini aldı: Ortadoğunun zenginlerinden büyük talep

Yenilebilir altınla kaplayıp patentini aldı: Ortadoğunun zenginlerinden büyük talep

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#Altın#Zeytin#Bursa

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