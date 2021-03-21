Yenikapı’da sönük Nevruz

Nevruz kutlamalarından saatler önce Yenikapı’ya çıkan yollar polis tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. Yenikapı’daki miting alanına girmek isteyen herkes tek tek arandı. Partililer bunu pandemi koşullarına bağladı. Alanda halaylar, zılgıtlar ve geleneksel kıyafetler eşliğinde şarkılar söylendi. Kutlama alanında “HDP halktır kapatılamaz”, “Vekiline sahip çık HDP’yi kapattırma” sloganları atıldı. Kürsüden sık sık maske ve sosyal mesafe hatırlatması yapıldı.

DEMİRTAŞ’IN MEKTUBU OKUNDU

HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ile birlikte alanda katılımcıları selamladı. Buldan “Onlar kendi yaptıkları hataları bizleri hedef göstererek kapatmaya çalışıyorlar. Türkiye halkları seçim sandıklarında sizlere gerekli cevabı verecektir” dedi. Buldan’ın konuşmasının ardından Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği mektup okundu. Demirtaş mesajında “Baskıların artarak devam ettiği bugünlerde hepinizin Nevruz direnişini selamlıyorum’” dedi.

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