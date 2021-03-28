Yenikapı'da feci olay

Yenikapı Sahili'nde saat 09.00 sıralarında denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kıyıya yakın yerde hareketsiz duran kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 55 yaşlarında kadına ait olduğu belirlendi. Cansız beden ambulansa konularak Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay hakkındaki soruşturması sürerken, kadının ölüm sebebinin otopsi raporundan sonra belirleneceği öğrenildi.

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