Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Bu arada bir Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu.