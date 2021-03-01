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Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 19:47 | Son Güncelleme:

Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu

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Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu

Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle karşılıklı olarak durduruldu. Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Bu arada bir Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu.

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