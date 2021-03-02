Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferini durduran patlama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler 1 saatlik aksamanın ardından normale döndü.

İBB'den hattaki tellerin patlama anı paylaşılarak, "Bu görüntülerin nedeni, kablo hırsızlarıdır. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerimiz sadece Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabilmektedir. Kablo hırsızlarının yakalanması için emniyet birimlerimiz çalışıyor" denildi.