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Gündem
Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferini durduran patlama

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Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferini durduran patlama

Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferleri dün akşam yaklaşık 1 saat durdu. Seferler bir süre yapılamayınca istasyonlarda kalabalık oluştu. İBB seferlerinin durma nedenini kablo hırsızları olarak açıkladı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferini durduran patlama
Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler 1 saatlik aksamanın ardından normale döndü. 

Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferini durduran patlama

İBB'den hattaki tellerin patlama anı paylaşılarak, "Bu görüntülerin nedeni, kablo hırsızlarıdır. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerimiz sadece Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabilmektedir. Kablo hırsızlarının yakalanması için emniyet birimlerimiz çalışıyor" denildi.

Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferini durduran patlama

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