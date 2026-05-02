Yenidoğanlara ‘Ten tene’ şifa

Haberin Devamı

Türk Neonatoloji Derneği tarafından düzenlenen 33. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 33), Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan dernek başkanı Prof. Dr. Esin Koç, yenidoğan bebeklerde anne ile ten tene temasın öneminin bilimsel olarak da kanıtlandığını belirtti. “Eskiden annelerin babaların yenidoğan yoğun bakım ünitesine girmeleri istenmezdi. Çünkü enfeksiyon riski olduğu düşünülüyordu ancak bunun tam tersi olduğu anlaşıldı” diyen Koç, Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye genelinde ‘Ten tene temas’ projesini başlattıklarını açıkladı. Kanguru bakımı olarak da adlandırılan ten tene temas, bebeklerin doğar doğmaz annenin göğsüne yatırılmasını kapsıyor. Bu sayede bebeklerin nabızlarının, solunumlarının daha iyi olduğu, sakinleştiği ve annenin de sütünü artırdığı son yıllarda ortaya çıktı. Yenidoğan bebeklerde bunu yapmak kolayken prematüre doğan ve yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bebeklerde bu süreç gerçekleştirilemiyordu. Prof. Dr. Esin Koç, herhangi bir enfeksiyonu olmayan ailelerin bebekleri ile temasta bulunabileceklerini söyledi:

Haberin Devamı

BEBEKLER HİSSEDER

“Çok küçük ve riskli bebekleri yaşatmaya çalışırken yoğun bakım ünitelerimiz yüksek teknoloji gerektiriyor. Kırılgan bebekler olduğu için uzun yıllar aileler hiç içeri alınmazdı. Bebek yoğun bakıma girer ve iyileştikten sonra aileye verilir ve duygusal bağlanma açısından sıkıntı olurdu. Bebekler de bir şey anlamıyor diye düşünmeyin onların da gelişimlerinde problemler olabileceği bilimsel çalışmalar ile ortaya kondu. Bizim ülkemiz de bundan geri kalmadı. Biz bir proje başlattık. Bu kolay bir şey değil bazı bebekler çeşitli aletlere bağlı. Burnunda, ellerinde kablolar var, kateter var. Bunun için meslektaşlarımıza ve hemşirelere eğitim veriyoruz.”

FAYDALARI NELER

UNICEF’e göre ten tene teması sadece anne ya da baba değil anneanne, babaanne ve dedeler bile gerçekleştirebilir. ABD’nin önemli kliniklerinden Cleveland Clinic’in çalışmalarına göre ten tene temasın bebekte ve annede yarattığı faydalar ise şöyle:

Haberin Devamı

Bebeğin kalp atışlarını düzenliyor.

Bebeğin solunumlarını iyileştiriyor.

Ten tene temas gerçekleştirilen bebekler daha uzun süre, daha sessiz ve daha kaliteli uyuyor.

Bebeğin gelişimini destekliyor.

Bebeğin ağrı eşiğini yükseltiyor. Daha az ağrı hissetmesine yardımcı oluyor.

Bebeğin hipotermi (aşırı düşük vücut ısısı) riskini ve enfeksiyon riskini azaltıyor.

Annenin sütünü artırıyor.

BUNLARA DİKKAT

Eğer enfeksiyonunuz varsa asla temas etmeyin.

Bebeği almadan önce kişisel hijyeninize, temizliğinize dikkat edin.

Cep telefonunuzu ve başka elektronik cihazları yanınızda bulundurmayın.