‘Yenidoğan’da ikinci dalga fezlekesi

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-Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezlekede Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

-Fezlekede doktor Dursun Eryılmaz, doktor Zeki Ötünç, doktor şüpheli Hilda Keykubad, kapatılan Çorlu Reyap Hastanesi Başhekimi İbrahim Oktay, hemşire Seher Çuhadar, hemşire Serenay Şenkalaycı, doktor Songül Kaloğlu, doktor Şeymus Çelik’in bebek ölümlerinden sorumlu oldukları belirtilerek, “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezaları istendi.

-Diğer şüphelilerin ise “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”, “resmi belgede sahtecilik” suçlarından değişen oranlarda hapisleri istendi.

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‘TAHLİYE’ TELEFONLARI

-Fezlekede Mustafa Kemal Zengin’in, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu ifade edildi. Şüpheli Zengin’in suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir kişiyi, örgütün varlığını bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı belirtildi.

-Öte yandan fezlekede yer verilen HTS kayıtlarına göre Mustafa Kemal Zengin’in Beylikdüzü Medilife Hastanesi Mesul Müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez ve tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel’in üvey babası olan Yavuz Ç. ile 110 kez irtibatı olduğu belirtildi.

‘BOŞBOĞAZLIK’ DEDİ

Fezlekede Mustafa Kemal Zengin’in ifadesine de yer verildi. Zengin ifadesinde söylediklerinin ‘boşboğazlık’ olduğunu savunarak, “Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım” dedi.