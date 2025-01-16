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‘Yenidoğan’a yeni model

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#Yenidoğan#Meclis Bebek Ölümlerini Ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu#Doktor
‘Yenidoğan’a yeni model
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

Yenidoğan çetesi skandalıyla gözlerin çevrildiği yoğun bakımlara yeni model getiriliyor. Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, “Gelişmiş ülkelerde bir sistem var. Yoğun bakım ünitesine anne de alınıyor. Bu projeyi biz de 8 pilot bölgede başlattık” dedi.

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Meclis Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, yenidoğan skandalı öncesinde de sonrasında da bebeği yoğun bakımda olan ailelerin içeri alınmadıkları için geceleri uykularının kaçtığını belirterek, gelişmiş ülkelerde uygulanan sistemi örnek aldıklarını söyledi ve şu bilgileri verdi:

ANNELER YOĞUN BAKIMA ALINACAK

“Bir projemiz var. Bu projeye bizim tek başımıza gücümüz yetmez, Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı’ndan da yardım isteyeceğiz. Bu çete olayında sıkıntı biraz da anne babaların yoğun bakıma alınmamasından kaynaklı. Ebeveynler içeride ne oluyor bilmiyorlar. Bebek derdini anlatamıyor ve geceleri uykuları kaçıyor anne babaların. Gelişmiş ülkelerde uygulanan bir sistem var, yenidoğan yoğun bakım ünitesine anne de alınıyor. Anne gelip saatlerce kalabiliyor. Bu projeyi 8 pilot bölgede başlattık. En son Adana’daydık, ondan önce Urfa’ya, Aydın’a, Samsun’a gittik. Doktor ve hemşireleri eğitiyoruz.”

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#Yenidoğan#Meclis Bebek Ölümlerini Ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu#Doktor

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