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‘Yenidoğan’a sıkıdenetim

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#Yenidoğan#Denetim#Hasta
‘Yenidoğan’a sıkıdenetim
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 07:00

‘Yenidoğan çetesi’nin skandallarının ardından alınan bebek yoğun bakımlarının denetim ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre fiziki denetimler sıkılaşacak, sonuçlar, hasta klinik verileri ve laboratuvar bulgularıyla karşılaştırılacak.

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Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Denetleme ve Düzenleme Bilim Komisyonu ve Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, Şanlıurfa’da pilot olarak başlayan ve önümüzdeki dönemde tüm ülkede uygulanacak yenidoğan yoğun bakımlarındaki denetimleri anlattı.

YOL HARİTASI HAZIR

Fiziki denetimlerin yanı sıra oluşturulan ve çok iyi çalıştığı tespit edilen formaların kullanılacağını, hasta klinik verileri ile laboratuvar bulgularının karşılaştırılacağını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş şunları söyledi: “Son gelişmelerden sonra bakanlık bünyesinde kurulan komisyonda öncelikle bir yol haritası planlandı. Bu yol haritasında özellikle merkezlerin sadece özel değil  üniversite, kamu ve özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakımlarının yerinde denetlenmesi ve önerilerin yazılması planlandı. Yeni denetim planı, hastaların yerinde hem dosyaları hem doktor notları hem hemşire gözlemleri hem de hastanın mevcut bulunduğu andaki klinik bakımı ve durumunun göz önüne alınarak yapıldığı denetimler.”

 

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#Yenidoğan#Denetim#Hasta

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