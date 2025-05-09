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Yenidoğan’a bebek koltuğu testi geliyor

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#Yenidoğan#SAĞLIK Bakanlığı#Bebek Koltuğu
Yenidoğan’a bebek koltuğu testi geliyor
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 07:00

Sağlık Bakanlığı’nın yenidoğanları yoğun bakımdan taburcu kriterlerini belirlediği protokole göre, taburcu öncesi ebeveynler araba koltuğu alacak ve bu konuda eğitilecekler.

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SAĞLIK Bakanlığı, “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü” hazırladı. Protokole göre, taburculuğun tespiti yapılırken, genellikle 36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak. Taburculuktan en az 12 saat öncesine kadar oda ortamında vital bulguları stabil olacak. Yeterli ve uygun şekilde beslenecek. Yeterli kilo alımı olacak. Rutin tarama programları tamamlanmış olacak. İşitme taraması yapılacak.

Topuk kanı tarama testleri yapılacak. Rutin aşılama programı uygulanacak ya da aile sağlığı merkezi ile iletişim kurularak randevu oluşturulacak. Araba koltuğu testinden geçmiş olacak.

ARACIN GİDİŞ YÖNÜNÜN TERSİ

Taburculuk öncesi ebeveynler araba koltuğu alacak, bebeğin nasıl oturtulacağı, uygun pozisyon ve destek konusunda eğitilecekler. Üç-beş noktadan bağlantı sistemli sadece bebeklere özgü güvenli araba koltukları kullanılacak, koltuk arabanın gidiş yönünün tersi yönde ve arka koltuğa yerleştirilecek, yanında yüz-yüze takip eden bir erişkin bulunacak.

 

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#Yenidoğan#SAĞLIK Bakanlığı#Bebek Koltuğu

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