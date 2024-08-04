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Yenidoğan ünitesinin tavanı çöktü, 1 bebek yaşamını yitirdi

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#İstanbul#Murat Dilmener Hastanesi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 16:00

Bakırköy'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanı çöktü. Hastanede tedavi gören 8 bebek tahliye edildi Farklı bir üniteye transfer edilen ve prematüre olduğu öğrenilen bir bebek hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılan bölümünün tavanında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ünitenin tavanından geçen sıcak su tesisatının patlaması üzerine meydana gelen olayda yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda hastanenin koridorunda hasar meydana gelirken patlayan sıcak su borusundan akan sular koridoru bastı. Yaşanan çökme sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, hastane koridorunda ve tavanda hasar meydana geldi.

1 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

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Edinilen bilgilye göre, tahliye işlemlerinin ardından farklı bir üniteye transfer edilen bir bebeğin sağlık durumu kötüleşti. Küvözde tedavi gören yenidoğan prematüre bebek hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ASMA TAVANDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ"

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, " "Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen patlamada asma tavanda çökme meydana geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebek ekiplerimiz tarafından tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.

Yenidoğan ünitesinin tavanı çöktü, 1 bebek yaşamını yitirdi

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#İstanbul#Murat Dilmener Hastanesi#Kaza

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