Yenidoğan soruşturmasında tutuklanmayan 3 sanık için savcılıktan itiraz

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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde ara karar açıklanmıştı.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7’sinin tutuklanmasına hükmedilmişti.

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TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Tutuklanması talep edilen ancak tutuklanmayan 3 sanığa ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Yapılan itirazda Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü Mustafa Kazan, Medilife Hastanesi tıbbi sekreteri Sümeyye Özdemir ve Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla’nın tutuklanması istendi.