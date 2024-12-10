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Yenidoğan soruşturmasında tutuklanmayan 3 sanık için savcılıktan itiraz

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#Yenidoğan Çetesi#Yenidoğan#Soruşturma
Yenidoğan soruşturmasında tutuklanmayan 3 sanık için savcılıktan itiraz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 15:42

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin 10 tutuksuz sanığı hakkında tutuklama talebinde bulunulmuştu. Mahkemenin 10 sanıktan 7’sinin tutuklanması kararının ardından başsavcılık, diğer 3 sanığın da tutuklanmasını talep etti.

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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde ara karar açıklanmıştı.

Yenidoğan soruşturmasında tutuklanmayan 3 sanık için savcılıktan itiraz

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Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7’sinin tutuklanmasına hükmedilmişti.

Yenidoğan soruşturmasında tutuklanmayan 3 sanık için savcılıktan itiraz

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TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Tutuklanması talep edilen ancak tutuklanmayan 3 sanığa ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Yapılan itirazda Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü Mustafa Kazan, Medilife Hastanesi tıbbi sekreteri Sümeyye Özdemir ve Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla’nın tutuklanması istendi.

Yenidoğan soruşturmasında tutuklanmayan 3 sanık için savcılıktan itiraz

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#Yenidoğan Çetesi#Yenidoğan#Soruşturma

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