‘Yenidoğan’ şebekesi çökertildi

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300 şüphelinin olduğu belirtilen operasyon kapsamında 6 hastanede arama yapıldığı öğrenilirken 102 sayfa usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirildi. Doktorlar Fırat S. ile İlker G.’nin, irtibatlı oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ortak hareket ettiği tespit edildi. Yenidoğan yoğun bakımlarında kalan her bebek hasta için SGK Başkanlığı’nca o özel hastaneye günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı, bu sebeple özel hastanelerin 112 Acil Servis’ten kasıtlı olarak yönlendirdiği bebekleri iyileşmiş olsalar dahi SGK’nın ödeme yaptığı maksimum gün süresince hastane yoğun bakımında tutmaya devam ettiği tespit edildi.

DOKTORLARIN KİMLİĞİ KİRALANDI

Hastanelerin, yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli, masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isminin görünmesi için kimliğini kiraladığı doktorların evrakta ismini gösterdiği, ancak evrakta yoğun bakım ünitesinde görevli görünen doktorların HTS kayıtları incelendiğinde özellikle bebek hastaların durumları ağırlaştığı günlerde görev listesinde görünen doktorların bambaşka noktalarda oldukları belirlendi. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini anlattıkları, yapılan denetimler esnasında ve ya hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi’ ve ‘rüşvet’ suçlarından emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.