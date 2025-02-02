’Yenidoğan’ sanığı hayatını kaybetti

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İddianamede, İlker Gönen’in 10 kez ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 11 kez uygulanmak üzere ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Gönen’in avukatı Aydın Mantar, cenazesini almak için Antalya’ya gitti.

Gönen mahkemedeki savunmasında, “Benim yüzümden 47 kişi bebek katilliği ile suçlanıyor. Bunun hesabını kim verecek? Herkesin suçu olabilir. Suçum olabilir ama bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz. Bu kadar iftira, yalan, işgüzarlık kolay mı” demişti.