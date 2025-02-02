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’Yenidoğan’ sanığı hayatını kaybetti

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#Yenidoğan Çetesi#İlker Gönen#İntihar
’Yenidoğan’ sanığı hayatını kaybetti
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

İSTANBUL’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden oldukları iddia edilen ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında yargılanan doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti. İlker Gönen’in, Antalya’da tutuklu olduğu cezaevinde tek kişilik hücrede kaldığı ve çay bardağı ile bileğini kestiği öğrenildi.

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İddianamede, İlker Gönen’in 10 kez ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 11 kez uygulanmak üzere ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Gönen’in avukatı Aydın Mantar, cenazesini almak için Antalya’ya gitti.

Gönen mahkemedeki savunmasında, “Benim yüzümden 47 kişi bebek katilliği ile suçlanıyor. Bunun hesabını kim verecek? Herkesin suçu olabilir. Suçum olabilir ama bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz. Bu kadar iftira, yalan, işgüzarlık kolay mı” demişti.

 

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#Yenidoğan Çetesi#İlker Gönen#İntihar

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