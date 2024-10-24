Yenidoğan çetesinin rezillikleri bitmiyor: Denetim sırasında hastaları saklamışlar

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Yenidoğan çetesi iddianamesinde, örgüt üyelerinin faaliyet gösterdiği hastanelere yönelik yapılan eşzamanlı denetimin detayları da ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, denetimi büyük bir gizlilik içinde planladı. Bilgi sızmaması için hastanelerin isimleri, denetimi yapacak kişilere, denetimin yapılacağı günün sabahı zarf içerisinde verildi.

‘KOVANIMIZA ÇOMAK SOKTULAR’

Eşzamanlı denetimlerde, şüpheliler birbirleri ile iletişim kurarak hemen hastanelerdeki eksiklikleri tamamlamaya çalıştı. İlker Gönen, epikrizlerin sürekli farklı yazılması, dosyaların uyumsuz olması nedeniyle denetim sırasında yakalanmamak için Hüseyin Günerhan, Aslan Babayiğit ve Mesut Özkan’ı arayarak, epikriz evraklarının ve dosyaların uyumlu olması için görüşmeler yaptı. Medilife Hastanesi’nde hemşire olan Ceren Hatice Kırım, arkadaşı Harun Reşit Hava ile yaptığı görüşmede, “Bakanlıktan denetime geldiler, her türlü işi, yolsuzluğu açığa çıkarttılar, bizim kovanımıza çomak soktular. Ne yaptıklarının çok bilincindeler ve ne aradıklarını çok iyi biliyorlardı. Nokta atışı yaptılar. Sonum hayrolsun” dedi.

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İLAÇ ODASINA SAKLANDI

TRG Hospitalist Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Cansu Akyıldırım yine aynı hastanede çocuk doktoru olarak çalışan Mehmet Gürül’ü arayarak, “Denetime gelmişler hemen dışçıları göndersenize” diyerek ‘dışçılar’ olarak bahsettiği yenidoğan yoğun bakımda bulunması için gerekli donanım ve belgelere sahip olmayan, kadroları başka hastanelerde olan çalışanları göndermesini istedi. Çağla Durmuş’u arayan Tuğba Kaya, ‘dışçı’ olarak çalıştığı Medilife Hastanesi’nde denetim sırasında Dr. Mehmet’in, kendisine ‘alanda çık’ demesi üzerine ilaç odasına kaçtığını, denetim bitene kadar orada saklandığını anlattı. SGK sorgulamasında kaydı çıkmayan Tuğba Kaya’nın, Medilife sağlık hizmetlerinde çalıştığı 31 Ocak 2023’te çıkışının olduğu, denetim tarihinde usulsüz olarak hasta baktığı tespit edildi.

SAYILARI DÜZELTTİLER

Medilife Hastanesi sekreteri Sümeyye Özdemir, örgüt yöneticisi İlker Gönen’i arayarak, alanda bulunan hasta sayısı ile sistemde kayıtlı hasta sayısının uyumsuz olduğunu, denetim geldiği sırada fazla hastaları alandan çıkartıp sakladıklarını, medikal muhasebeden ekran üzerinde oynama yaparak sayıyı düzelttiğini, yoğun bakımda tedavi görmesi gereken hasta bir bebeğin denetim sırasında hastanenin sorun yaşamaması için denetim süresince yeri belli olmayan bir alana götürüldüğünü söyledi.

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TRG Hastanesi’nde doktor olan Mehmet Gürül, TRG Hospitalist ve Bağcılar Şafak Hastanesi’nde hemşire olan Mehmet Halis Başli ile yaptığı görüşmede, uzun süre entübe olarak gösterilen hastaların, bebeklerin kasıtlı olarak yoğun bakımda tutulduklarının, usulsüz entübe edildiklerinin ortaya çıkmaması için akciğer filmlerinin hepsinin dijital görüntülerinin silinmesini istedi.

SGK ZARARA UĞRATILDI

İddianamede, “Doktorların yazması gereken epikriz evraklarını hemşireler yazdı. Raporlar zamanında yazılmadı, araya belli bir süre girdikten süre girdikten sonra hastanın durumuna göre rapor hazırlandı. Zamanında yazılınca 20-30 bin TL tutması gereken ücretler, geç yazıldığı zaman 3-4 katı arttırılarak yazıldı. Bu fark SGK’dan tahsil edildi. SGK zarara uğratıldı” denildi.

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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yenidoğan çetesi olayına yönelik bir açıklama da Türk Tabipleri Birliği’nden geldi. İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, basında çıkan haberler sonrasında soruşturmada adı geçen doktorlar için Türk Tabipleri Birliği olarak da resen soruşturma başlattıklarını ve bu olayların meslekten men cezasını gerektirdiğini söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da “Çete bebekleri hep belli hastanelere götürmüş. 112’den de birileri bu çeteye dahil demektir. Çünkü normalde yapılması gereken hastanın en yakın kamu hastanesine götürülmesi. Ancak kamu hastaneleri dolu olunca hastaları özel hastaneye götürüyorlar” dedi. m Buse ÖZEL