‘Yenidoğan çetesi’nin malvarlığına el koyuldu

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Soruşturma kapsamında, yargılaması devam eden 19 sanığın da arasında bulunduğu 23 şüphelinin malvarlıklarına el koyuldu. Ayrıca suça konu 13 hastane ve 3 şirkete de kayyum atandı.

‘KARA PARA AKLAMA’ SUÇLAMASI

Mal varlıklarına el koyulması kararında, ‘kara para aklama’ eyleminde bulunan şüphelilerin Fırat Sarı, İlker Gönen, Gıyasettin Mert Özdemir, Renas Kılıç, Serdar Yüksel, Fehmi Alperen, Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Enes Kaan Bölükbaşı, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan, Cansu Akyıldırım, Mehtap Sayr, Erol Vural, Hüseyin Gündüz, Damla Atak, Dursun Eryılmaz, Çağla Durmuş olduğu belirtildi. Bu kişilerin birinci derece yakınları olan 4 kişi de soruşturmaya dahil edildi. Toplamda 23 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kararda, 2022-2024 yılları arasında Medisense şirketinin hesaplarına sağlık şirketlerinden gelen toplam tutarın 19 milyon 502 bin 110 TL olduğu kaydedildi. Ancak paranın ne kadarının yasal, ne kadarının suç geliri olduğu tespit edilemediği belirtildi.

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Fırat Sarı’nın el koyulan malvarlıkları şöyle: 8 banka hesabı, Bakırköy’de 1 tane, Bingöl’de 4 tane gayrimenkul. Dosyada şüpheli olan Fırat Sarı’nın birinci derece akrabalarının ve şirketlerinin üzerlerine kayıtlı olan ve el koyulan malvarlıkları ise şöyle: 37 gayrimenkul ve 3 araba.

HASTANELERE KAYYUM ATANDI

- 27 Kasım 2024’te Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nden alınan karar doğrultusunda suça konu hastanelere de kayyum atandı. Kayyum atanan şirket ve hastaneler şöyle: “Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Doğa Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Silivri Kolan Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Avrupa Şafak Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Çorlu Reyap Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin tamamı, Gmz Sağlık Hizmetleri İnş. Ve Tur. Lim. Şti.’nin tamamı ve Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş.’nin tamamı.”