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"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara soruşturma

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#Yenidoğan Çetesi#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı#Resen Soruşturma
Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği yönündeki asılsız paylaşımlara soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 02:53

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

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Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklindeki gerçeği yansıtmayan paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılırken söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

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#Yenidoğan Çetesi#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı#Resen Soruşturma

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