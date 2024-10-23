Yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin, göreve gelir gelmez bu talimatı vermiş: Çeteyi bitirin

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Türkiye günlerdir 'Yenidoğan çetesi'nin vahşetini konuşuyor. SGK'dan yasa dışı yollarla para almak için çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan çetenin soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin'i odasında tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerde çete üyesinin 'Benimle bir resim çekip paylaşacaksın, sana kimse dokunamaz' dediği görülmüştü.

Gözden Kaçmasın Al sana fotoğraf! Savcı Yavuz Yenidoğan çetesi üyesinin talebini karşılıksız bırakmadı Haberi görüntüle





"BU ÇETEYİ BİTİRİN" TALİMATI

Şebekeyi çökerten savcı Yavuz Engin'in, kendisini tehdit eden çete üyesinin gözaltına alındığı sırada verdiği poz sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kahraman savcının göreve gelir gelmez 'bu çeteyi bitirin' talimatını verdiği öğrenildi. Bununla birlikte Yavuz Engin'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajdaki bir ifade ise dikkat çekti. Bu ifadeyi CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, yorumladı. İşte Uludağ'ın anlattıklarından öne çıkanlar:

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DESTEK OLMAYANLAR KİM?

Bebekleri katleden çetenin bir üyesinin devletin savcısının odasına giderek aleni tehdit ediyor. Bu asla kabul edilecek durum değil. Savcı Engin, paylaşımındaki şu söz ilginç; 'Bana destek sunanlar ve sunmayanlar hafızamda olacaktır' diyor. Acaba sunmayanlar kim?

Yavuz Engin bu işin kahramanı, sadece yapması gerekeni yaptı. Görevini yapmayanlar da var ki onun görevini yapması kıymet kazandırdı. Bu soruşturmayı yürüten Engin'e destek sunmayanlar kimse onlara yönelik de soruşturma devam eder. Bebeklerin canına kast eden adi örgütün devletin savcısının odasına giderek tehdit etme pervasızlığın tehdit edenlere destek olan kim varsa onlara da soruşturma açılmalı.

"SUÇUNDAN UTANMAYIP DEVLETİN SAVCISINI TEHDİT EDİYOR"

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Şu savcıyı tehdit eden kişi bu cezasızlık algısının bir ürünü. Sen bu suçtan utanmıyorsun ve bir de gidip soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden pervasızlığını gösteriyorsun. 12 bebeği katletmişsin, tedavi etmemişsin üstüne bir de tedavi olmalarını engellemişsin. Gelmişsin devletin savcısını tehdit ediyorsun, bu kabul edilebilir değil.