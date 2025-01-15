×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Yenidoğan Çetesi’ne tahliye yok

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#Yenidoğan Çetesi Davası#Dr. Fırat Sarı
‘Yenidoğan Çetesi’ne tahliye yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 07:00

İSTANBUL’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’nin yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 2’nci duruşmasının 2’nci gününe 26’sı tutuklu 47 sanık ve avukatları katıldı.

Haberin Devamı

Duruşmada, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Dr. Fırat Sarı’nın avukatı Sinan İnan ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine mahkeme başkanı Sarı’nın avukatının salondan çıkarılmasına karar verdi. Sarı’nın avukatı, salondan çıkmak istemeyince polis zoruyla salondan çıkarıldı.

18 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının reddi heyet taleplerinin değerlendirilmesi için dosyayı üst mahkeme olan Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 18 Şubat’a erteledi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yenidoğan Çetesi#Yenidoğan Çetesi Davası#Dr. Fırat Sarı

BAKMADAN GEÇME!