‘Yenidoğan Çetesi’ne tahliye yok

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Duruşmada, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Dr. Fırat Sarı’nın avukatı Sinan İnan ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine mahkeme başkanı Sarı’nın avukatının salondan çıkarılmasına karar verdi. Sarı’nın avukatı, salondan çıkmak istemeyince polis zoruyla salondan çıkarıldı.

18 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının reddi heyet taleplerinin değerlendirilmesi için dosyayı üst mahkeme olan Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 18 Şubat’a erteledi.