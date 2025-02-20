Yenidoğan Çetesine meslekten men

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Bakırköy 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 26’sı tutuklu 46 sanık ve avukatları katıldı. Güney Hastanesi’nin başhekimi Ali Dirik, “Değil dolandırıcılık yapmak dolandırıcılığın önüne geçmek için Fırat Sarı ile mücadele ettim. Fırat Sarı’nın gönderilmesi için çok uğraştım. Burada tutuklu tek başhekim olan benim. Diğerlerinin siyasi tanıdıkları var, bunlar çıktı. Beni tutukladınız. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Meslek Kurulu da davanın sanıklarından olan 34 sağlık çalışanın en üst sınır olan 3 yıl süre ile meslekten men edilmesine karar verdi. 34 kişi cezaları sona erdikten sonra bir daha kamu kurumlarında çalışamayacak.