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Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyonda yeni gelişme! Fezleke hazırlandı

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#Yenidoğan Çetesi#Özel Hastane#İstanbul
Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyonda yeni gelişme Fezleke hazırlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 17:12

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheliye hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza talebinde bulunuldu.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma çerçevesinde çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık’ta yaptıkları operasyonda çete lideri Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettiklerini belirlediği 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivili gözaltına almıştı.

Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyonda yeni gelişme Fezleke hazırlandı

Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede şüphelilerin arasında cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza talebinde bulunulduğu görüldü.

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#Yenidoğan Çetesi#Özel Hastane#İstanbul

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