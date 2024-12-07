‘Yenidoğan Çetesi’ne 11 tutuklama

Haberin Devamı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler dün, Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

FIRAT SARI’YLA BAĞLANTI İDDİASI

Şüphelilerden Aslı Alemdağ, Bener Mansuroğlu, Gözde Polat, Hilda Keykubad, Müberra Palabıyık, Nigar Kubilay, Remzi Karaca, Seher Çuhadar, Senanur Ünlü, Zeki Ötünç ve Dursun Eryılmaz tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüpheliler İbrahim Oktay, Meryem Küçükoğlu ve Hilal Vatansever adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sinem Aktaş ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin örgüt lideri doktor Fırat Sarı ile bağlantılı oldukları belirtiliyor.

Ana dava dosyasında tutuklu olan Dursun Eryılmaz’ın, mahkeme yargılamasına konu edilmeyen bebek Kadan’ın ölümünden sorumu tutulduğu ve bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 11 şüpheli sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla, 1’i ise adli kontrol hükümleri uygulanmadan serbest bırakıldı.