‘Yenidoğan Çetesi’nde taslak rapor

Raporda ödeme sistemi için “Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından uygulanan ödeme tarifeleri, sağlık hizmetlerinin nitelikli, kesintisiz, güvenli sunumunu destekleyecek biçimde yeniden düzenlenmeli” denildi. Sağlık Bakanlığı iklim ve yol şartları nedeniyle ulaşımı zor yerlerde yaşayan ya da sosyal sebeplerle doğum esnasında sağlık kurumuna erişimde problemi olan gebeler ve riskli gebeleri tespit ediyor. Söz konusu gebeler evlerinden alınarak hastaneye getiriliyor, doğum yapıncaya kadar misafir ediliyorlar. Taslak raporda, “Misafir anne” uygulaması ile doğumu yüksek risk taşıyan gebelerin, doğuma yakın dönemde uygun donanımlı merkezlere yönlendirilerek takiplerinin yapılabileceği kaydedildi.

1500 GRAM TAVSİYELERİ

Raporda yer alan diğer öneriler:

- 32 haftadan küçük ve 1500 gramın altında olan yüksek riskli yenidoğanların doğrudan yenidoğan uzmanı olan, en az 3. seviye yoğun bakım hizmeti sunabilen merkezlere sevki zorunlu hale getirilmeli.

- Özellikle ileri yaş gebeler, akraba evliliği öyküsü bulunanlar gebelik sürecinde Genetik Tanı Merkezleri’ne yönlendirilmeli.

- Riskli gebeliklerin izlenmesi için önceden tanımlanmış eylem planları hazırlanmalı.

- Gebelik tarama testlerinin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla dijital takip sistemleri kullanılmalı.

- Aile hekimleri, kadın doğum uzmanları için ulusal düzeyde bir tarama rehberi hazırlanmalı.

- Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde teknik donanım güncellenmeli. Ambulans ve acil bakım teknikerliği programının süresi, içeriği geliştirilmeli.”