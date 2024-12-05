‘Yenidoğan çetesi’nde 2’nci dalga

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İstanbul’da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 22’si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Duruşmanın 13’üncü gününde tüm sanıklar ve müştekilerin savunmaları tamamlandı. Sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

7 SANIĞA TUTUKLAMA KARARI

Kararda, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verildi. Ayrıca suçtan zarar görme ihtimaline binaen SGK, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verildi.

Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, Ali Aksu (Birinci Hastanesi’nin Sahibi), Ali Dirik (Güney Hastanesi Mesul Müdürü), Şeyhmus Çelik (Doktor), Mehmet Gürül (Doktor), Serenay Şenkalaycı (Hemşire), Murat Mantuş (TRG Hastanesi İdari Müdürü), Ceren Hatice Kırım’ın (Hemşire) tutuklanmasına karar verdi. Mehmet Gürül, Murat Mantuş ve Şeyhmus Çelik duruşma salonunda tutuklandı. Duruşmaya katılmayan Ali Aksu, Ali Dirik, Serenay Şenkalaycı ve Ceren Hatice Kırım hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Duruşma 13 Ocak 2025’e ertelendi.

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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Öte yandan operasyon sonrası yapılan çalışmalarda, örgüt lideri Fırat Sarı ile hareket eden 16 kişinin daha suç eylemlerine dahil olduğu tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinde doktor raporlarının hemşirelerce düzenlenmesi, sahte epikriz raporları hazırlanması ve sağlık hizmetlerindeki usulsüzlükler soruşturmanın kapsamını genişletti. Yapılan 2’nci dalga operasyon ise 4 Aralık’ta gerçekleşti. Dün yapılan eşzamanlı baskınlarda Aslı Alemdağ, Gözde Polat, Hilal Vatansever, Hilda Keykubad (Eşi ana davanın tutuklu sanığı ve Kaya bebeğin ölümünden sorumlu tutulan Doktor Rıza Keykubad), İbrahim Oktay, Meryem Küçükoğlu, Nigar Kubilay, Remzi Karaca, Seher Çohadar, Senanur Ünlü, Zeki Ötünç, Müberra Kaya, Sinem Aktaş, Benar Mansuroğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişiden 5’i doktor, 3’ü hemşire, 5’i sağlık çalışanı 1’i ise sivil. Şüphelilere ait dijital materyallere de el koyuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Firari şüpheli Songül Kaloğlu’nun ise İngiltere’de olduğu öğrenildi.