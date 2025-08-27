Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! CNN TÜRK Adli Tıp raporuna ulaştı... 10 bebek neden öldü?

Haberin Devamı

CNN TÜRK Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruşturmada yaşamını yitiren 10 bebeğin Adli Tıp Raporu'na ulaştı. Peki, o raporlarda neler yer aldı? Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı. Uludağ, bazı doktor ve hemşirelerin savunmalarının aksine İstanbul Adli Tıp Kurumu raporlarının, bebeklerin yanlış tedavi, hatalı tıbbi müdahaleler nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyduğunu aktardı.

"TIBBİ KAYITLAR GERÇEĞE AYKIRI, HATALI MÜDAHALE VAR"

İşte CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın açıklamalarından satır başları:

"Son dönemde yüreğimizi, içimizi yakan bir olaydı Yenidoğan Çetesi... Suçlanan doktorlar, hemşireler yanlış bir şey yapmadıklarını savunuyorlardı. Ama bu konuyla ilgili son noktayı İstanbul Adli Tıp uzmanları koydu. 10 bebeği inceleme yaptı. Tek tek yanlış kusur işlendiğini tek tek tespit etti. Rapor daha yeni çıktı. Haftaya çetenin 6. duruşması var. Bu rapor dosyada yer aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu bebek ölümlerini tek tek inceledi.

Haberin Devamı

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE BEBEK ÖLÜMLERİ VE KUSURLAR

İstanbul Adli Tıp Kurumu, çete tarafından ölüme sürüklenen 10 bebeğin her biri için kusurları tek tek tespit etti. İşte o bebeklerden bazıları:

RUA BEBEK

Birinci bebek RUA bebek. Ölüm sebebi akciğer enfeksiyonu. Tıbbi uygulamalar hatalı. Bir kere hastanede hatalı bir uygulama yapılmış. Ölümüyle hatalı tıbbi uygulamalar arasında illiyet bağı var. Yani hatalı tıbbi uygulama yapıldığı için, yani RUA bebek doğru düzgün teşhis yapılıp tedavi edilmediği için ölümüne neden olmuş bu çete tarafından.

Gözden Kaçmasın Yenidoğan Çetesi davasında bebeğini kaybeden anne yaşadıklarını anlattı Haberi görüntüle

BEBEK SÜLEYMANOĞLU

Aileler ne demişlerdi? “Ben çocuğumu hastaneye, yoğun bakıma kaldırdılar ve yoğun bakımda da bizi bebeğimizle görüştürmediler. Bebeğimize bakmamıza izin vermediler ve en son bir bisküvi kutusunda bebeğimizi bizim elimize teslim ettiler” diye ailelerin feryatları vardı. İşte Bebek Süleymanoğlu’nun ölüm sebebi de hatalı tıbbi müdahale. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı yazılmış. Yani hem sahtecilik var hem müdahale hatalı. Ölümü ile ilgili hatalı müdahale arasında illiyet bağı var diyor. Yani hatalı müdahale edildiği için bu bebek ölmüştür diyor.

BEBEK KAYA

Haberin Devamı

Yenidoğan çetesinin kurbanlarındandı Bebek Kaya da. Bu da erken doğuma bağlı komplikasyonlar şikayetiyle hastaneye götürülmüş ve bunda da yine aynı şey var. Yine Yenidoğan Çetesi, ölümüyle hatalı tıbbi uygulamalar arasında illiyet bağı var. Yani yanlış tıbbi müdahale yapılmış.

BEBEK KARAKOÇ

Yine acılarından biriydi. Ağır beslenme yetersizliği ve kronik akciğer hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetmiş. Yani bakın, tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı yapılmış.

Bırakın tedavi edilmesini, tıbbi kayıtları da gerçeğe aykırı. Tedaviler tıbben hatalı diyor. Bu bebeğin ölmesi için bütün şartlar ve zeminler bu çete tarafından oluşturulmuş.

BEBEK HELVACI

Haberin Devamı

Erken doğuma bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetmiş. Bunda da tıbbi kayıtları gerçeğe aykırı olarak yazmışlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Öyle bir çeteden bahsediyoruz ki 112 sistemini bypass ediyorlar. Anlaşmalı olduğu, işletmesini yaptığı Fırat Sarı ve onunla bağlı çalışan kişilerin; Doktor Dursun Eryılmaz, Fırat Sarı gibi doktorların birlikte çalıştığı, kendi anlaşmalı oldukları hastanelere, 112 ambulans sistemindeki o ambulans şoförü çete işbirlikçileri ile o bebekler alınıyor. 112'nin atadığı hastaneye değil, kendi çetenin anlaşmalı olduğu hastanelere götürüp bu çocukların tedavisini dahi yapmamışlar. Hatalı kayıt yapmışlar.

Haberin Devamı

BEBEK SERDAROVA

Kalp yetmezliğinden ölmüş. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı, hatalı tıbbi müdahale var.

BEBEK KARADUMAN

Bu da çok önemli. Ölüm sebebi metabolik hastalık ve buna bağlı komplikasyonlar. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı. Yani bir kere tıbbi kayıtlar doğru değil. Ölümü ile hatalı müdahale arasında illiyet bağı var, hatalı müdahale yapılmış bebeğe. Doğru bir müdahale yapılmamış. Yani bebeğin tedavi olma hakkı elinden alınmış.

BEBEK TOKLUOĞLU

Doğum öncesi ve sonrası oksijen yetmezliği ile ilgili şikayetleri varmış. Bunda da yine hatalı tıbbi uygulama ile ölümü bağlantılı. Yani buna da yine hatalı bir tıbbi müdahale yapılmış.

BEBEK OPERA

Bu bebeğimizde ölüm sebebi zatürre. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı yazılmış bunda da. Yani tedaviye gerek yok. Tıbbi kayıtları gerçeğe aykırı yapılan bir tıbbi kayıttan bahsediyor.

BEBEK ALKARİ

Haberin Devamı

Ölüm sebebi doğum öncesi ve sonrası oksijensiz kalma. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı, tedavi uygulamaları hatalı. Tedavi uygulamaları hatalı, tıbbi kayıtları gerçeğe aykırı. Her şey sahte, her şey yalan ve ortada bir tedavinin yapılmadığı bir sistemden bahsediyorlar.

"BEBEKLER GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME TERK EDİLMİŞ"

Hatalı kayıt yapmışlar, tedavileri yanlış yapılmış ve bebekler göz göre göre ölüme terk edilmiş. Bu rapor çok kıymetli. İşte bu rapor Bakırköy Adliyesi'ndeki Yenidoğan Çetesi soruşturmasında dosyada yerini aldı ve ilk duruşmada ilgili şahıslara oradaki kusuru olan ambulans şoförleri, doktorlar ve hemşireler onlara işte bu rapor tek tek söylenecek sorulacak."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.

Gözden Kaçmasın İtiraf gibi savunma Haberi görüntüle

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Bu arada, davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar etmişti.

"YENİDOĞAN ÇETESİ"NE YÖNELİK 13 SANIKLI İDDİANAME ANA DOSYAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "yenidoğan çetesi"ne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda hazırlanan 57 sayfalık iddianamede ise 13 kişi "şüpheli", Sosyal Güvenlik Kurumu "suçtan zarar gören" olarak yer alıyor.

Firari hemşire Serenay Şenkalaycı'nın iki dosyada da şüpheli olarak yer aldığı iddianame, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden ana dosyayla birleştirilmişti.

Öte yandan mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyasını ayırmış, davadaki sanık sayısı 57 olmuştu.