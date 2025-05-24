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‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında savcıyı tehdide 72 yıl hapis istendi

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#Yenidoğan Çetesi#Yavuz Engin#Mustafa Kemal Zengin
‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında savcıyı tehdide 72 yıl hapis istendi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 07:00

“Yenidoğan Çetesi” savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin tarafından yürütülen soruşturma dosyasında tutuklu bulunan şüpheli Tuğçe Toptemel’in tahliye edilmesine ilişkin, şüpheli Aylin Aslantatar tarafından  Engin’in  ailesi, annesi ve babasına yönelik ölümle tehdit edildiği belirtildi.

 

DURDUĞU IŞIKLARI TESPİT ETMİŞLER

Fezlekede Savcı Engin’in kullanmış olduğu aracın rengi, plakası ve modelinin paylaşılmak suretiyle geliş-gidiş güzergahlarının bildirildiği, bu kapsamda hangi kırmızı ışıkta durduğunun tespit edildiği ve suç örgütünün elebaşı Mustafa Kemal Zengin tarafından örgüt tetikçisi olan Muhammed Emin Orhan’a anlatıldığı ifade edildi. Örgüt üyelerinin Baki Çelik’e ait otoparkta bir araya geldikleri, birçok defa toplanarak eylem planı yaptıkları, bu plan dahlinde mağdurlara ulaşarak, onları gerek iletişim araçları ile gerekse de yüz yüze görüşme gerçekleştirerek kendileri ve aileleriyle tehdit ettikleri belirtildi.

 

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FEZLEKE BAŞSAVCILIKTA

Bu kapsamda Mustafa Kemal Zengin, suç örgütü yöneticileri Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler hakkında, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçların da arasında bulunduğu 8 ayrı suçtan toplamda 36’şar yıldan 72’şer yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı. Fezleke, değerlendirilmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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#Yenidoğan Çetesi#Yavuz Engin#Mustafa Kemal Zengin

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