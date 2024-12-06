Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 11 kişi tutuklandı

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptıkları operasyonda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivili gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün adli kontrolle serbest bırakılması talep edilirken 11'i için tutuklama talep edildi. Akşam saatlerinde hakkında tutuklama talep edilen 11 kişi tutuklandı.