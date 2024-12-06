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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 11 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#Yenidoğan#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 10:30

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ünün adli kontrolle serbest bırakılması talep edilirken 11'i için tutuklama talep edildi. Akşam saatlerinde hakkında tutuklama talep edilen 11 kişi tutuklandı.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptıkları operasyonda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivili gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün adli kontrolle serbest bırakılması talep edilirken 11'i için tutuklama talep edildi. Akşam saatlerinde hakkında tutuklama talep edilen 11 kişi tutuklandı.

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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 11 kişi tutuklandı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 11 kişi tutuklandı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 11 kişi tutuklandı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 11 kişi tutuklandı

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#Yenidoğan Çetesi#Yenidoğan#Operasyon

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