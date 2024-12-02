Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu... Satılmış Çim otomobilinde ölü bulundu

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Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Çim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.