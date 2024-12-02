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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu... Satılmış Çim otomobilinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#Satılmış Çim#Küçükçekmece
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu... Satılmış Çim otomobilinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 14:18

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Çim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu... Satılmış Çim otomobilinde ölü bulundu

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#Yenidoğan Çetesi#Satılmış Çim#Küçükçekmece

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