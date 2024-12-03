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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim otomobilinde ölü bulunmuştu! Son mesajı ortaya çıktı

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#Yenidoğan Çetesi#Satılmış Çim#Küçükçekmece
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim otomobilinde ölü bulunmuştu Son mesajı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 16:17

İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin içinde ölü bulunan ve 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen Satılmış Çim'in eşine attığı son mesaj ortaya çıktı. Satılmış Çim'in mesajında bahis oyunu oynadığını, 120 bin lira kaybettiğini söyleyerek "Ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak" yazdığı belirtildi.

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İkitelli'de 1 Aralık'ta öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti. Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.

'BU UTANÇLA AİLEMİN YÜZÜNE BAKAMAM'

Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in kayıp olarak arandığı sırada verdiği ifade ortaya çıktı. Çim ifadesinde "Eşim Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj gönderdi. Mesajında bahis oyunu oynadığını, 120 bin lira kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra 'ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak' şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım" ifadelerini kullandı. 

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#Yenidoğan Çetesi#Satılmış Çim#Küçükçekmece

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