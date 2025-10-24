Yenidoğan çetesi liderinden utanmaz savunma

Haberin Devamı

YENİDOĞAN çetesi savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin, savcıyı makam odasında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, suç örgütü yöneticileri Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler’in arasında olduğu 13 sanığın 36’şar yıldan 72’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’in de katıldığı duruşmanın yapıldığı salonda, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Tutuklu sanık Aylin Aslantatar duruşma salonuna getirildiğinde, “Yavuz beni tutuklattın, yaktın. Adalet bir gün tecelli edecek. Ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde bağırdı.

‘DEVLET KUMPAS KURMAZ’

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin, dosyanın sanığı değil mağduru olduğunu söyledi. Zengin savunmasında, “Bu Yenidoğan olaylarını araştırdıktan sonra Aylin Aslantatar’a, ‘Aylin Hanım, savcı beyden uzak dur’ dedim. Dosyadan pis kokular geliyordu” dedi.

Zengin savunmasının devamında şunları söyledi: “Aylin Hanım, savcı Yavuz Engin’in gece geç saatlerde kendisine sosyal medyadan ‘canımlı cicimli’ mesajlar attığını, üzerinde siyasi baskı olduğunu söylemiş. Aylin Hanım’ı makamına davet etti. Aylin benim de kendisiyle gitmemi istedi, ricasını kıramadım. Aylin’le birlikte savcının odasına gittik. Ben ‘Aylin Hanım’ın ricası üzerine geldim. Bir dosyaya müdahil olmak için gelmedim’ dedim. Tuğçe Toptemel’e konu gelince savcı ‘Ne istiyorsun? Tahliyesini mi, takipsizlik mi istiyorsun’ dedi. Ben de ‘Yargılansın, kendisini aklasın’ dedim. ‘Sen neden hastane sahiplerini, yöneticilerini tutuklamadın’ dedim. ‘Raporları inceledin mi’ dediğimde, raporların gelmediğini söyledi. Oysa raporlar gelmişti. Bunun üzerine ben gitmek istedim. Savcı aşırı ısrarla ‘Bir kahve daha içelim’ dedi. Aylin Hanım oturuyor diye oturmaya devam ettim. Kesinlikle öldürmeye teşebbüs yoktur. Savcı beyin özel hayatıyla ilgili bir sorgulama yoktur. Aylin Hanım’a makam odasından çıkınca ‘Bu senin arkadaşın değil. Emin ol bizi kayda aldı’ dedim.”

Savunma sırasında savcı Yavuz Engin, “Devlet kumpas kurmaz. Haddini bil” diyerek Mustafa Kemal Zengin’e tepki gösterdi. Bu sırada mahkeme başkanı, tarafları uyardı.

Ortada bir örgüt olmadığını iddia eden Mustafa Kemal Zengin, “Dosyadaki sanıkların birçoğuyla tanışıklığım yoktur. Birçok sanığın da birbiriyle tanışıklığı yoktur. Bir örgütten bahsedilemez. Bir örgüt yoksa ben örgüt lideri de olamam. Bana MİT, müsteşar deniliyor, çevremde yaptığım gücün fazla olmasından dolayı böyle deniyor. Ben kendimi böyle tanıtmıyorum. Yavuz Bey’e de ‘Müsteşarım’ dedim ama Aylin Hanım müsteşar olarak dediği için boşa düşürmemek için dedim. Benim makam odasındaki konuşmalarımın birçoğu yanlış anlaşılmıştır. Ses kayıtlarında da montajlar yapılmıştır. Benim makam odasında söylediğim ‘Kalem kırıldı’ sözüyle kastettiğim, dosyada yapılan hatalardan dolayı güven duyulmayan kişi olmaya ilişkindir. Ben savcı beyin gözüne baka baka ‘Aylin kime iyilik ettiyse kötülük görmüştür’ dedim. Papa suikastını örnek olarak verdim” dedi.

‘SENİ KORUDUM VİCDANSIZ’

Mustafa Kemal Zengin’in ardından tutuklu sanık Aylin Aslantatar savunma yaptı. Mağdur olduğunu söyleyen Aslantatar, “Sadece tanığı olabileceğim dosyada sanık olarak yer almak çok kötü” dedi.

Aylin Aslantatar, savcı Yavuz Engin ile İstanbul’a tayini çıkmadan önce sosyal medyada tanıştıklarını anlattı. Özel hayatlarıyla ilgili de konuşmaları anlatan Aylin Aslantatar, “Ne giydin içinde ne var’ derdi. Ben de her zaman ‘Biz dostuz’ diye cevap vermişimdir. Hiçbir zaman ilişki yaşamadık. Yavuz’a dosyayı sormuştum bana ‘O dosyayı alma’ dedi. Ben de senin dosyansa zaten almam dedim. Onu ben korudum. O burada beni sanık yaptı. Onu Allah’a havale ediyorum. Var gücümle seni korudum. Vicdansızsın sen. Hoşuna mı gitti kelepçe takıp önünden yürümem” dedi.

‘TUTUKLUSUN ASLANIM RAHAT OL’

MUSTAFA Kemal Zengin savunması sırasında, “Savcı Bey’in makam odasındaki videoyu hep beraber izlemeyi talep ediyorum. Örgütün ikinci görünmeyen lideri de savcıdır. Ben bir senedir tek kişilik hücrede kalıyorum” diye konuştu. Zengin’in bu sözlerine tepki gösteren müşteki savcı Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin’e dönerek, “Tutuklu yargılanıyorsun aslanım, rahat ol” dedi.

İkili arasında gerginlik devam edince mahkeme başkanı “Susun” diyerek uyardı. Bunun üzerine Yavuz Engin, “Ş...z suçlu, bana suç örgütü liderliği suçu atıyor” ifadelerini kullandı.