×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak görevlendirildi

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#İstanbul#Özel Hastane
Yenidoğan Çetesi ile ilişkili hastanelerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak görevlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 16:58

"Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.

Haberin Devamı

TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyım atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İlgili haberKaya bebeğin ölümüyle ilgili kan donduran sözler: 500 gram zaten bebek, çek fişini gitsinKaya bebeğin ölümüyle ilgili kan donduran sözler: '500 gram zaten bebek, çek fişini gitsin'Haberi görüntüle
İlgili haber‘Yenidoğan çetesi’nde 2’nci dalga‘Yenidoğan çetesi’nde 2’nci dalgaHaberi görüntüle
İlgili haberBebekleri öldürüp bir de dalga geçmişlerBebekleri öldürüp bir de dalga geçmişlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yenidoğan Çetesi#İstanbul#Özel Hastane

BAKMADAN GEÇME!