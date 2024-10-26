Yenidoğan çetesi iddianamesi mahkemede

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İSTANBUL Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın da tehdit edildiği çete üyeleri hakkında toplamda 177 yıl 6 aydan, 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, ölen 10 bebek ‘Maktul’, 5 kişi ‘Müşteki’, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü, ‘Suçtan zarar gören’, 19 hastane ve sağlık şirketi ‘Malen sorumlu’, 47 kişi ise ‘Şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede ayrıca, çetenin liderliğini Fırat Sarı’nın yaptığı, Doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in ise ‘Örgüt yöneticisi’ olduğu yer alıyor. Çetenin, işletmesini yaptıkları özel hastanelerin bebek yoğunbakım ünitelerini doldurmak için 112 sistemini bertaraf ettikleri ve hastaların hastalık seviyelerinde oynama yaparak SGK’dan üst sınırdan ödeme aldıkları belirtildi.

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589 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

- İddianamede, çete lideri Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 11 kez uygulanmak üzere ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 112’de görevli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.

Kendisini müstaşar gibi tanıtan Mustafa Kemal Zengin ve avukat Aylin Aslantatar Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit etmişti.