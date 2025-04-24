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'Yenidoğan çetesi' duruşmasında mahkeme başkanından deprem uyarısı

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#Yenidoğan Çetesi#Mahkeme#Deprem Uyarısı
Yenidoğan çetesi duruşmasında mahkeme başkanından deprem uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 11:50

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına devam ediliyor. Bakırköy Adalet Sarayı'nda 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

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Bakırköy Adalet Sarayı'nda 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.Tanıkların dinlendiği duruşma kimlik tespitiyle başladı. İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem mahkemenin de gündemindeydi.

'OLASI BİR DURUMDA PANİK YAPMAYIN'

Tanıkların dinlendiği duruşma öncesi, mahkeme başkanından artçı sarsıntı uyarısı geldi. Duruşma öncesi mahkeme başkanı, "23 Nisan'da yaşanan deprem sonrası bir uyarı yapmak istiyorum. Artçılar devam ediyor olası bir durumda panik yapmayın. Hengame olmasın sandalye ve masaların altına saklanabilirsiniz. Lütfen kaçmaya çalışırken birbirinize zarar vermeyin" dedi.(DHA)

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#Yenidoğan Çetesi#Mahkeme#Deprem Uyarısı

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