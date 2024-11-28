‘Yenidoğan Çetesi’ davasının 8’inci duruşmasında Mahkeme Başkanı sanıklara tepki gösterdi: Bu nasıl hastane yönetmek

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Önceki hafta 22 tutuklu sanık ve avukatı savunmasını yapmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen 8. duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

‘KİMSE AVUKATIMIZ OLMAK İSTEMEDİ’

Beylikdüzü Medilife Hastanesi’nin başhekimi tutuksuz sanık Ahmet Atilla Yılmaz savunmasında suçlamaları reddederek özetle, “Neredeyse 20 yıl devlette cerrah olarak çalışmış bir insanın SGK’yı dolandırması mümkün değildir. Çok şükür bebeklerin ölümünden suçlanmıyorum. Davanın adı yüzünden kimse bizim avukatlığımızı yapmak istemedi. Huzurlarınızda sanık avukatlarına çok teşekkür ederim” dedi.

Sanık Ayşe Gizem Büyükköleş, “Birinci Hastanesi’nin yoğun bakımında çalıştım. Görevim hastaların bakımını ve beslenmesini yapmaktı. Sarı’nın bende telefon numarası yoktur. Para alışverişi yoktur. Epikrizin ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

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Sanık Büyükköleş’in bazı sorulara “Bilmiyorum” şeklinde cevap vermesi ise mahkeme başkanını kızdırdı. Mahkeme başkanı, “Hemşireye soruyorum, ‘Bilmiyorum’ diyor. Doktora soruyorum, yok. Başhekime soruyorum o dünyadan bihaber. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bu nasıl hastane yönetmek” diye tepki gösterdi.

Duruşma savunmaların alınmasının ardından bugün 09.30’a ertelendi.