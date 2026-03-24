'Yenidoğan Çetesi' davasında sanıklar yeniden hakim karşısında

Duruşma Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda saat 11.00'de başladı. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

ÖLEN SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un öldüğünü ve dosyasının ayrılmasını talep etti. Ara görüşünü belirten Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.