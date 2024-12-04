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‘Yenidoğan Çetesi’ davasında ölen bebeklerin aileleri konuştu: Bebeğimi bisküvi kutusunda verdiler

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#Yenidoğan Çetesi#Bebek Maması Kutusu#Mehmet Hanifi Kaya
‘Yenidoğan Çetesi’ davasında ölen bebeklerin aileleri konuştu: Bebeğimi bisküvi kutusunda verdiler
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:00

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç sağladıkları, kusurlu davranışlarla ölümlerine neden oldukları öne sürülen 22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın 12’inci gününde, hayatını kaybeden ve iddianamede yer alan 5 bebeğin ailesi dinlendi.

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‘ÖLÜM BELGESİNDE SAATLER FARKLIYDI’

Kaya bebeğin babası Mehmet Hanifi Kaya özetle mahkemedeki ifadesinde “Esenyurt Esencan Hastanesi’ne gittiğimde bana söyledikleri ilk şey ücretin 8 bin lira olduğuydu. Eşim ve bebeğim üç gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra bebeğimin öldüğünü öğrendim ve morga indiğimde bebeğimi bisküvi kutusunun içinde verdiler. Hastaneden hiç ayrılmadım, hiç çocuk doktoru yoktu. Ölüm belgesinde 04.00 yazıyor ama beni aradıklarında saat 02.00 idi” dedi.

Müştekilerin ifadesinin ardından ara karara ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, aralarında başhekimlerin de olduğu tutuksuz sanıklardan Ali Aksu, Ali Dirik, Seyhmus Çelik, Mehmet Gürül, Murat Mantuş, Mustafa Kazan, Ceren Hatice Kırım, Renginar Molla, Seranay Şenkalaycı, Sümeyye Özdemir hakkında tutuklanma kararı verilmesini istedi. Savcı, diğer tutuksuz sanıklar hakkında sıkı adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. Tüm sanıkların suç tarihindeki hesap hareket dökümlerinin de alınmasını isteyen savcı, sanıklara ait tüm dijital materyallerin incelenmesini talep etti. Savcı ayrıca Adli Tıp Kurumu’ndan ölen bebekler için rapor alınmasını istedi.   

 

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#Yenidoğan Çetesi#Bebek Maması Kutusu#Mehmet Hanifi Kaya

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