‘Yenidoğan Çetesi’ davasında ölen bebeklerin aileleri konuştu: Bebeğimi bisküvi kutusunda verdiler

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‘ÖLÜM BELGESİNDE SAATLER FARKLIYDI’

Kaya bebeğin babası Mehmet Hanifi Kaya özetle mahkemedeki ifadesinde “Esenyurt Esencan Hastanesi’ne gittiğimde bana söyledikleri ilk şey ücretin 8 bin lira olduğuydu. Eşim ve bebeğim üç gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra bebeğimin öldüğünü öğrendim ve morga indiğimde bebeğimi bisküvi kutusunun içinde verdiler. Hastaneden hiç ayrılmadım, hiç çocuk doktoru yoktu. Ölüm belgesinde 04.00 yazıyor ama beni aradıklarında saat 02.00 idi” dedi.

Müştekilerin ifadesinin ardından ara karara ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, aralarında başhekimlerin de olduğu tutuksuz sanıklardan Ali Aksu, Ali Dirik, Seyhmus Çelik, Mehmet Gürül, Murat Mantuş, Mustafa Kazan, Ceren Hatice Kırım, Renginar Molla, Seranay Şenkalaycı, Sümeyye Özdemir hakkında tutuklanma kararı verilmesini istedi. Savcı, diğer tutuksuz sanıklar hakkında sıkı adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. Tüm sanıkların suç tarihindeki hesap hareket dökümlerinin de alınmasını isteyen savcı, sanıklara ait tüm dijital materyallerin incelenmesini talep etti. Savcı ayrıca Adli Tıp Kurumu’ndan ölen bebekler için rapor alınmasını istedi.