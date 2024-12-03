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'Yenidoğan Çetesi' davasında müştekilerin beyanı alınıyor

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#Yenidoğan Çetesi#Fırat Sarı#Mahkeme
Yenidoğan Çetesi davasında müştekilerin beyanı alınıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 10:51

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 12. gününde devam ediyor. Davanın 12'inci duruşması müşteki beyanlarının alınmasıyla başladı.

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Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık duruşmaya katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır edildi. Duruşmada bugüne kadar 22’si tutuklu 47 sanığın savunmaları alındı.

Duruşma saat 10.30 sıralarında, Maktul Kerem Muhammet bebeğin babası Mustafa Mevlüt Tokluoğlu'nun beyanıyla başladı. Duruşmada bugün müşteki beyanlarının alınması ve malen sorumlu şirketlerin avukatlarının savunma yapması bekleniyor.

Yenidoğan Çetesi davasında müştekilerin beyanı alınıyor

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#Yenidoğan Çetesi#Fırat Sarı#Mahkeme

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