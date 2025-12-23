'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşma yarına ertelendi

Haberin Devamı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 7'si hakim karşısına çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ve sanıkların savunmasıyla başladı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Duruşma sırasında mahkeme başkanı sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında, usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nın zarar uğratılmasına yönelik iddianame hazırlandığını ve bu dosyayla birleştirildiğini belirtti. Diğer yandan 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında iddianame hazırlandı. Ayrıca Şeyhmuş Çelik hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan, Şenay Çalıkoğlu hakkında ise 'Resmi belgede sahteciliğe yardım etme', Cem Türker Öztürk hakkında da, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu istemiyle iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştirildiği ifade edildi. Öte yandan 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında iddianame hazırlandı. Ayrıca Şeyhmuş Çelik hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan, Şenay Çalıkoğlu hakkında 'Resmi belgede sahteciliğe yardım etme', Cem Türker Öztürk hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu istemiyle iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştiğini ifade etti. Mahkeme başkanı duruşmada, birleştiren dosyalar kapsamında ifade alacağını belirtti.

'OLAYLA BENİM BİR İLGİM YOK

Savunma yapan tutuklu sanık Şeyhmus Çelik, "Opara bebeği Hakan Doğukan kabul etmiş ve yatışı başlanmış. Tape kayıtlarında Hakan ile Fırat arasında, 'Bu bebeğin yattığını Şeyhmus hocaya anlatmayacaksınız' iddiası yer alıyor. Benim bilgim dışında bebek hastaneye kayıt olmuştur ertesi gün hastaneye geldiğimde de bebek eks olmuştu zaten. Olayla ilgili benim bir ilgim yok. Ben herhangi bir suç örgütüne dahil değilim kimseyi zarara uğratmadım" dedi.

'KAYA BEBEĞİ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM'

Kaya bebeğin ölümüyle ilgili savunma yapan tutuksuz sanık Hilda Keykubad, "Ben işimden ve çoğumdan başka bir hayat yaşamam. 10 yıldan beri hastanede canla başla çalışırım. Ben hayatımı hastalarıma ve çocuğuma adadım. Çok yoğun çalıştığım için evimi çocuğumu ihmal ettim ama hatalarımı asla ihmal etmedim etmem de. Suçsuzluğum ortaya çıksın istiyorum ben, aileme ve işime geri dönmek istiyorum adaletinize güveniyorum. Hastaneden 20 bin lira almamın sebebi hastane ile yarı zamanlı olarak anlaştım. Yani aldığım o ücret bundan dolayıdır. Kaya bebek ile 2 doktor ilgilendi bebeğin tanı ve tedavi sürecinde ben yoktum. Bebek öldüğü zaman doktorlar 'bebeğe tüm tanı ve tedavi yapıldı' diye belge imzalamış ancak ölüm belgesini imzalanmışlar. Bu nedenle başhekim Ali Diril ısrar etti eşime dedi ki 'Ölüm belgesini Hilda imzalasın takip ve tedavi sırasında Hilda'ya ait bir süreç yoktur' diye belge imzalattı. Bu ölüm belgesini imzalamak bebeğin tüm sürecini benim yürüttüğüm anlamına gelmiyor. Bu sadece idari bir evraktır. Ben bu nedenle iyi niyetimle bebek mağdur olmasın bebek ailesi şehir dışında yaşıyormuş defin işlemi uzamasın diye imzaladım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma sanıkların savunmasına devam etmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi.