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Yenidoğan çetesi davasında ara karar verildi

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#Yenidoğan Çetesi#Bebek Ölümleri#Hastane Skandalı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 15:09

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın avukatı Hande Yücedağ, "Serdarova bebek bakımından raporda çelişki vardır. Dosyada hala tutukluluk devamı kararları verilmesi hukuki olarak kabul edilebilir değildir. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı da eylemlerden müvekkilinin sorumlu tutulmasının kabul edilebilir olmadığını savunarak, sanığın beraatini istedi.

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Mahkeme, ara kararını açıklamak için duruşmaya 2 saat ara verdi.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 12 Ekim'e ertelendi.

 

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#Yenidoğan Çetesi#Bebek Ölümleri#Hastane Skandalı

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